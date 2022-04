Paul Krugman: ataque dos republicanos ao Mickey é um ataque à democracia

Apoie o 247

247 - Em artigo no New York Times, o economista Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel da Economia em 2008, criticou a ofensiva dos republicanos contra a Disneylândia.

O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, principal nome do partido às eleições de 2024, assinou no último dia 22 uma lei que dissolve a excepcionalidade fiscal da Disneylândia. A empresa emprega dezenas de lobistas para manter o status, atuando com republicanos e democratas.

A controvérsia existe por conta do timing da decisão, que vem após a aprovação da lei chamada "Don't Say Gay" (Não Diga Gay), criticada pela comunidade LGBTQIA+, a Casa Branca e a Disney.

O texto prevê, entre outras medidas, que pais possam processar escolas ou professores que abordem temas de sexualidade nas escolas.

No artigo, Krugman apontou que a decisão de DeSantis terá efeitos negativos para a economia do estado. Além disso, principalmente, os ataques de republicanos à empresa "refletem uma súbita guinada em direção à intolerância em uma nação que parecia estar se tornando cada vez mais tolerante; e as alegações contra a Disney são, em uma palavra, insanas".

"A Disney não tinha nada a dizer sobre essa legislação enquanto ela estava sendo forçada. Mas uma empresa de entretenimento cujo negócio depende em parte de sua imagem pública não pode parecer muito fora de sintonia com os costumes sociais predominantes. E a sociedade americana como um todo tornou-se muito mais aberta em relação a questões LGBTQ do que costumava ser: a aprovação para o casamento entre pessoas do mesmo sexo aumentou de 27% em 1996 para 70% no ano passado", escreveu Krugman.

"Não muito tempo atrás, usar o poder do Estado para impor penalidades financeiras a corporações por expressarem opiniões políticas que você não gosta teria sido considerado inaceitável. Na verdade, pode muito bem ser inconstitucional. Mas o ataque à Disney foi muito além da represália financeira: de repente, Mickey Mouse faz parte de uma vasta conspiração. O vice-governador da Flórida foi ao Newsmax acusar a Disney de 'doutrinar' e 'sexualizar crianças' com sua 'agenda não secreta'", escreveu.

"Se isso parece loucura – o que é – também é cada vez mais a norma republicana. Eu não acho que as reportagens políticas alcançaram o quão completamente QAnonized o G.O.P. se tornou", escreveu.

