PCCh abre 20º Congresso Nacional e pede união pela construção integral de uma China moderna socialista

Rádio Internacional da China (CRI) - Xi Jinping pediu que todos os membros do Partido Comunista da China (PCCh) lutem com união pela construção integral de uma China socialista moderna, quando o 20º Congresso Nacional do PCCh foi inaugurado neste domingo.

O tema do congresso é manter erguida a grande bandeira do socialismo com características chinesas, aplicar integralmente o pensamento sobre o socialismo com características chinesas para a nova era, promover o grande espírito fundador do Partido, manter a autoconfiança e o autofortalecimento, persistir nos princípios fundamentais e na inovação, trabalhar arduamente com espírito empreendedor, avançar com coragem e perseverança, e lutar com união pela construção integral de um país socialista moderno e pela promoção integral da grande revitalização da nação chinesa, disse Xi Jinping em um relatório na sessão de abertura do congresso.

Na última década, nós experimentamos três acontecimentos de grande significado atual e histórico às causas do Partido e do povo, disse Xi Jinping neste domingo.

Abraçamos a celebração do centenário da fundação do Partido Comunista da China, a entrada na nova era do socialismo com características chinesas e a conclusão da tarefa histórica de erradicar a pobreza e construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, primeira meta centenária, exaltou Xi Jinping na sessão de abertura do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh).

Tratam-se de vitórias históricas que o PCCh e o povo chinês obtiveram através da luta unida, que resplandecem na história de desenvolvimento da nação chinesa e que exercem uma influência profunda e de longo prazo ao mundo.

A China viu um aumento histórico em sua força econômica na última década, disse Xi Jinping neste domingo na sessão de abertura do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China.

O PIB da China cresceu de 54 trilhões de yuans para 114 trilhões de yuans (cerca de US$ 16 trilhões) na última década e passou a representar 18,5% da economia mundial, um aumento de 7,2 pontos percentuais, apontou Xi Jinping.

O país continuou sendo a segunda maior economia do mundo e seu PIB per capita subiu de 39.800 yuans para 81.000 yuans, afirmou Xi Jinping.

A China ocupa o primeiro lugar no mundo em termos de produção de grãos e seu setor manufatureiro é o maior do mundo, assim como suas reservas cambiais, explicou Xi Jinping.

A China se juntou às fileiras dos inovadores do mundo, disse Xi Jinping neste domingo em um relatório na sessão de abertura do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China.

Xi Jinping explicou que a China realizou avanços em algumas tecnologias fundamentais em campos-chave e impulsionou indústrias estratégicas emergentes.

"Temos testemunhado grandes sucessos em várias frentes, incluindo voo espacial tripulado, exploração lunar e marciana, sondas para mar profundo e terra profunda, supercomputadores, navegação por satélite, informação quântica, tecnologia de energia nuclear, fabricação de aviões e biomedicina", afirmou ele.

