PCCh lançará campanha de educação em todo o Partido sobre pensamento de Xi Jinping

Rádio Internacional da China - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) decidiu lançar uma campanha de educação temática em todo o Partido a partir de abril para estudar e implementar o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era.

A decisão foi tomada em uma reunião realizada pelo Birô Político do Comitê Central do PCCh na quinta-feira, que também deliberou os regulamentos sobre o relato de informações pessoais por funcionários.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidiu a reunião.

