Pela 1ª vez em 100 anos, Câmara dos EUA não elege presidente em primeira votação

Sputnik - A votação de hoje (3) marcou a primeira vez em 100 anos que um candidato não conseguiu a presidência da Câmara "de primeira", e enquanto a eleição não for concluída, os deputados terão de votar quantas vezes forem necessárias até que o novo presidente seja escolhido.

Nesta terça-feira (3), o republicano Kevin McCarthy, deputado pelo estado da Califórnia, perdeu uma dramática primeira votação para presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos.

McCarthy não alcançou os 218 votos necessários nas primeiras rodadas de votação, em uma derrota considerada humilhante para um líder de partido, cuja eleição deveria ser simples. É a primeira vez que um parlamentar não é eleito na primeira votação em 100 anos, segundo a ABC News.

De acordo com as leis norte-americanas, a Câmara terá que continuar votando até que um orador seja escolhido, pois nenhum outro assunto pode ser conduzido enquanto as eleições não forem fechadas.

A última vez que um chefe da Casa não foi eleito logo na primeira votação foi em 1923, quando a seleção de um republicano demandou nove rodadas. Em 1849, foram 60 votações até chegar a um consenso, e, em 1856, a Câmara parou por dois meses porque nenhum candidato conseguia alcançar a maioria, segundo a Folha de São Paulo.

McCarthy é o atual líder da bancada republicana de deputados, e, por isso, sua vitória era dada como certa meses atrás. O Partido Republicano tem agora 222 cadeiras das 435 da Câmara, apenas quatro a mais do que o mínimo necessário para obter maioria, de 218, tornando mínima a margem de dissidência.



