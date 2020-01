Pela 1ª vez, papa indica mulher para alto escalão administrativo do Vaticano

Sputnik Brasil - Francesca Di Giovanni, que é laica, assumirá um posto recém-criado em uma unidade chamada Seção para Relações com Estados, na qual será subsecretária. Na prática, atuará como uma dos dois vice-ministros de Relações Exteriores do Vaticano.

A Igreja católica permite que apenas homens se tornem padres , mas não faz restrição à nomeação de mulheres na administração do Vaticano. No entanto, os altos postos sempre foram ocupados por homens.

Organizações como a União Internacional das Superioras Gerais, que reúne várias associações de freiras, vem pedindo há algum tempo que o papa nomeie mais mulheres para cargos mais altos na hierarquia do Vaticano.

Um dos argumentos para a campanha é o fato de que mais da metade do 1,3 bilhão de católicos do mundo são mulheres . Além disso, a adesão a ordens religiosas femininas é três vezes maior do que a masculinas.

Di Giovanni, especialista em direito internacional e direitos humanos, supervisionará as relações multilaterais dentro da Secretaria de Estado, onde trabalha desde 1993.

Ao site Vatican News, ela disse que a designação era "inovadora".

'Santo Padre tomou decisão inovadora'

"É a primeira vez que uma mulher tem um cargo de direção na Secretaria de Estado. O Santo Padre tomou uma decisão inovadora, certamente, além da minha pessoa, representa um sinal de atenção para com as mulheres. Mas a responsabilidade é mais ligada ao trabalho do que pelo fato de ser mulher", afirmou.