Pela primeira vez desde janeiro, China tem menos de 2.500 infectados por coronavírus

247 - Pela primeira vez desde de janeiro, a China anuncia que os casos ativos de infecção pelo coronavírus no país é inferior a 2.500 pessoas. Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, os infectados são cerca de 2.396 pessoas.

A entidade ainda afirma que o número inclui 31 novos casos contabilizados entre sábado e domingo, dos quais 30 são “importados”, isto é, vieram do exterior. As autoridades locais afirmam que o único caso de infecção local relatado ocorreu na província de Gansou, no norte do país.

O país contabilizou quatro novas mortes, todas ela no ponto central da pandemia, a cidade de Wuhan, onde estão 597 dos 633 pacientes que estão em estado pulmonar grave devido a Covid-19.