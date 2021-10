Pela primeira vez em 25 anos, Trump fica fora da lista dos 400 mais ricos da Forbes

Ex-presidente dos EUA possui US$ 2,5 bilhões, mesmo valor do ano passado, mas já perdeu US$ 600 milhões desde o início da pandemia edit

247 - Donald Trump ficou fora da lista das 400 pessoas mais ricas da Forbes pela primeira vez em 25 anos.

O ex-presidente dos Estados Unidos possui US$ 2,5 bilhões, mesmo valor do ano passado, quando lhe foi garantida a posição 339. Desde o início da pandemia, no entanto, já perdeu US$ 600 milhões.

Desta vez, ele precisaria de pelo menos mais US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2,19 bilhões) para conseguir entrar no ranking.

A Forbes atribui o prejuízo de Trump às perdas enfrentadas pelo setor imobiliário, onde se concentra a maior parte de seus investimentos. A publicação diz que decisões equivocadas do empresário o levaram a perder dinheiro.

