Pelo menos 10 pessoas morrem em tiroteio em loja do Walmart na Virgínia, segundo relatos

Sputnik - Um tiroteio durante a noite em uma loja do Walmart deixou vários mortos e feridos em Chesapeake, no estado da Virginia, segundo autoridades.

Autoridades policiais acreditam que havia apenas um atirador, que está morto, mas os relatos sugerem que ainda há uma forte presença da polícia na área.

"A polícia de Chesapeake confirma um incidente envolvendo um atirador que resultou em mortes no Walmart. O atirador está morto. Acompanhe-nos aqui para as atualizações oficiais. Nossos socorristas estão bem treinados e preparados para responder; por favor, dê-lhes espaço para fazer isso", escreveu o governo municipal no Twitter.

De acordo com o Departamento de Polícia da referida cidade, o incidente ocorreu em um supermercado Walmart, na saída do bulevar Battlefield, às 22h12 hora local. Informes citando a polícia sugerem que o tiroteio provocou a morte de pelo menos dez pessoas, enquanto os policiais continuam trabalhando no local na busca de vítimas.

O tiroteio em Chesapeake ocorre poucos dias depois que um atirador começou a disparar em uma boate gay no Colorado, matando cinco pessoas e ferindo 17.

