Pelo menos 13 pessoas morrem após incêndio em boate na Rússia

Reuters - Pelo menos 13 pessoas morreram depois de um incêndio ter deflagrado numa discoteca movimentada na cidade russa de Kostroma, disseram as autoridades no sábado.

Kostroma é uma cidade com cerca de 270.000 habitantes, 300 km a nordeste de Moscovo, nas margens do rio Volga.

O incêndio teve lugar nas primeiras horas da manhã no Polygon, um local de recreação polivalente utilizado como café, discoteca e bar. Os socorristas disseram que 250 pessoas foram evacuadas do edifício.

Os meios de comunicação estatais citaram os investigadores como tendo dito que o incêndio começou depois de um homem ter disparado um sinalizador dentro de casa, incendiando o teto. A polícia deteve agora um homem relacionado com o incidente, disse o Ministério do Interior.

"Após disparar um foguete de sinalização, os elementos decorativos do tecto incendiaram-se e o fogo começou a alastrar instantaneamente. Muito rapidamente a sala começou a encher-se com fumo acrílico e as saídas de evacuação eram difíceis de ver. Houve empurrões e pânico", relatou a agência noticiosa TASS, citando uma fonte.

A maioria das pessoas mortas no incêndio tinha sido encontrada na sala de fumadores, na despensa e perto dos sanitários, relatou a TASS, citando os serviços de emergência.

"Como resultado do incêndio, 13 pessoas morreram; o número de mortos e feridos está a ser esclarecido", disse o Comitê de Investigação numa declaração.

O incêndio foi extinto a partir das 7:29 da manhã (0429 GMT), de acordo com o governador regional.

O vídeo partilhado pelos investigadores mostrou os bombeiros a pulverizar água no que parecia ser o telhado do edifício, que estava a arder e a ruir. Segundo os socorristas, o incêndio cobriu uma área de 3.500 metros quadrados.

O ministério de emergência da Rússia afirmou que não tinha realizado recentemente uma inspeção de segurança contra incêndios nas instalações, devido à sua classificação como uma pequena empresa.

Houve pelo menos cinco outros incêndios em restaurantes desde o início do ano, dos quais dois resultaram em mortes.

Em 2009, 156 pessoas foram mortas após um incêndio deflagrado na discoteca Lame Horse, na cidade de Perm, provocando apelos a leis de segurança contra incêndios mais duras num país onde ocorrem queimadas mortais com regularidade.

