Pelo menos 47 pessoas estão presas sob a terra após deslizamento na China

247 - Pelo menos 47 pessoas ficaram presas sob a terra em consequência de um grande deslizamento de terra na província sudoeste da China, Yunnan, relatou a mídia chinesa nesta segunda-feira (22).

Pelo menos oito pessoas morreram e dezenas ainda estão desaparecidas, informou a BBC.

O deslizamento ocorreu no Condado de Zhenxiong da Prefeitura de Zhaotong às 5:51 da manhã, horário local, no início do dia (21:51 GMT de domingo) e deixou várias aldeias danificadas, informou a agência de notícias Xinhua. Mais de 500 pessoas foram evacuadas da área do desastre.

Quase 1.000 socorristas e dezenas de veículos de combate a incêndio foram envolvidos na operação de busca e resgate, disse o relatório.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu que todos os esforços possíveis fossem feitos para salvar os presos sob a terra e reduzir possíveis vítimas, conforme relatado pela mídia chinesa.

