Pelosi conversou com general americano para evitar que Trump ordene ataque nuclear nos últimos dias de mandato

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, teve uma conversa com Mark Milley, chefe do Estado-Maior, sobre a possibilidade de Donald Trump ordenar uma incursão militar ou um ataque nuclear até o dia 20 deste mês

247 - A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, afirmou ter tido uma conversa com o chefe do Estado-Maior, Mark Milley, para evitar que Donald Trump, revoltado com a derrota nas urnas e incentivando atos irracionais, ordene uma incursão militar ou ataque nuclear até o próximo dia 20, data que marca o início do governo Joe Biden.

Na avaliação da democrata, a situação "não poderia ser mais perigosa".

“Devemos fazer tudo o que pudermos para proteger o povo americano de seu ataque desequilibrado ao nosso país e à nossa democracia”, disse na nota.

As informações foram obtidas no Valor.

