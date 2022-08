Pelosi intensifica ação provocadora contra a China ao dar apoio a Taiwan

Apoie o 247

247 - A presidente da Câmara dos Deputados dos Ustados Unidos, Nancy Pelosi, saudou a ilha de Taiwan como "uma das sociedades mais livres do mundo" e prometeu a solidariedade norte-americana, informa a Reuters.

Pelosi chegou com uma delegação do Congresso em uma visita não anunciada na terça-feira, desafiando as repetidas advertências da China, no que ela disse que mostra o compromisso inabalável dos EUA com a "democracia" de Taiwan.

"Nossa delegação veio a Taiwan para deixar inequivocamente claro que não abandonaremos Taiwan", disse Pelosi à presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

“Agora, mais do que nunca, a solidariedade da América com Taiwan é crucial, e essa é a mensagem que estamos trazendo aqui, hoje.”

Dirigindo-se ao parlamento, Pelosi disse que a nova legislação dos EUA destinada a fortalecer a indústria de chips americana para competir com a China "oferece maiores oportunidades para a cooperação econômica EUA-Taiwan".

"Agradecemos sua liderança. Queremos que o mundo reconheça isso", disse Pelosi a Tsai.

Crítica de longa data da China, especialmente em direitos humanos, Pelosi deve se reunir ainda nesta quarta-feira com um ex-ativista de Tiananmen, um livreiro de Hong Kong que havia sido detido pela China e um ativista de Taiwan recentemente libertado pela China.

