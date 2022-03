Pentágono abre linha direta com Moscou para evitar guerra nuclear

Apoie o 247

RT - Os EUA e a Rússia criaram uma linha direta de “desconflito” para evitar mal-entendidos que possam desencadear uma escalada, disse o Pentágono.

Os militares dos EUA e da Rússia estabeleceram uma linha de “desconflito” para evitar que mal-entendidos ou acidentes se transformem em uma guerra entre Moscou e a Otan, confirmou o Pentágono na quinta-feira.

“Os Estados Unidos mantêm vários canais para discutir questões críticas de segurança com os russos durante uma contingência ou emergência”, disse um alto funcionário do Departamento de Defesa a repórteres em uma entrevista coletiva na quinta-feira. “O Departamento de Defesa estabeleceu recentemente uma linha de desconflito com o Ministério da Defesa da Rússia em 1º de março com o objetivo de evitar erros de cálculo, incidentes militares e escalada”.

O Pentágono já está usando um canal de comunicação semelhante com Moscou na Síria, onde a Rússia vem realizando operações antiterroristas a convite de Damasco desde o final de 2015 – e ocasionalmente cruzando com forças americanas que operam no país sem um mandato internacional.

O Comando Europeu dos EUA ficará encarregado do lado americano da linha direta, disse o funcionário do Pentágono. O anúncio ocorre um dia depois que a Suécia – que não é membro da OTAN – acusou aeronaves russas de invadir seu espaço aéreo sobre as ilhas de Gotland, no Mar Báltico.

No início desta semana, o Pentágono disse a repórteres que estava tentando estabelecer um canal direto com os militares russos, à medida que mais tropas dos EUA e da Otan se deslocavam em direção às fronteiras orientais da aliança. Somente os EUA enviaram vários milhares de soldados para a Polônia, Romênia e os estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia nas últimas semanas.

Enquanto o presidente dos EUA, Joe Biden, condenou a “invasão” russa da Ucrânia e impôs amplas sanções econômicas e culturais que, segundo ele, “incapacitariam” a Rússia a longo prazo, a Casa Branca também insistiu que não havia planos para que tropas dos EUA ou da Otan lutassem dentro da Ucrânia.

