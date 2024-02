Pentágono admite que não alertou Iraque sobre ataques aéreos

EUA lançaram ataques aéreos contra cerca de 85 alvos que afirmam pertencer à Guarda Revolucionária do Irã e milícias afiliadas no Iraque e na Síria edit

(Sputnik) – Os Estados Unidos decidiram não avisar Bagdá antecipadamente sobre seus recentes ataques em território iraquiano para proteger as forças dos EUA no país, disse o secretário de imprensa do Pentágono, Pat Ryder.

Na segunda-feira (5), o vice-porta-voz principal do Departamento de Estado dos EUA, Vedant Patel, admitiu que Washington não avisou Bagdá antes dos ataques, contrariando uma declaração anterior do Coordenador de Comunicações Estratégicas, John Kirby.

"Nossas forças foram atacadas no Iraque, na Síria e agora na Jordânia, e fomos muito claros que tomaremos as ações necessárias e apropriadas para responder, e continuaremos a proteger nossas forças", disse Ryder durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira, quando questionado por que os EUA não notificaram o Iraque com antecedência.

Em janeiro, três soldados dos EUA foram mortos em um ataque a uma base dos EUA na Jordânia, e os EUA então lançaram ataques aéreos na última sexta-feira contra cerca de 85 alvos que afirmam pertencer à Guarda Revolucionária do Irã e milícias afiliadas no Iraque e na Síria.

O Irã negou ter qualquer papel no ataque na Jordânia e insiste que os grupos de resistência no Oriente Médio não recebem nenhuma instrução de Teerã.

Tanto o Iraque quanto a Síria condenaram os ataques dos EUA em seus territórios, e o Comitê de Segurança e Defesa do parlamento iraquiano pediu a assinatura rápida de um acordo sobre a retirada das tropas da coalizão internacional do país.

