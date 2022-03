Pentágono aponta China como 'principal adversária' e Rússia como 'ameaça aguda'

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Nesta segunda-feira, 28, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou em documento que prioriza a China como principal ameaça à segurança nacional norte-americana. Segundo o órgão, a Rússia seria vista como uma "ameaça aguda".

A definição foi publicada em um documento sobre o orçamento do ano fiscal, conforme determinação do presidente norte-americano, Joe Biden, prevendo US$ 773 bilhões (cerca de R$ 3,7 trilhões) para o órgão.

"O ano fiscal de 2023 do orçamento do presidente permite ao Departamento de Defesa desenvolver, adquirir e modernizar capacidades para garantir forças de combate confiáveis em todos os domínios para enfrentar o constante desafio da República Popular da China e a ameaça aguda da Rússia", diz o documento.

Durante coletiva de imprensa com três funcionários do Pentágono, nesta segunda, a vice-secretária de Defesa dos EUA, Kathleen Hicks, afirmou que a China é o principal competidor estratégico de Washington.

Apesar disso, os funcionários do Pentágono também apontaram medidas contra a Rússia e acusaram o Kremlin de perseguir uma estratégia política, militar e econômica contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

O orçamento aponta que, para conter Moscou, o Departamento de Defesa busca otimizar a prontidão de forças conjuntas no Comando Europeu dos EUA. Cerca de US$ 5,1 bilhões (R$ 24,3 bilhões) foram alocados exclusivamente para questões de segurança na Europa diante da "ameaça russa".

Entre outras previsões, o orçamento do Departamento de Defesa dos EUA também aloca US$ 6,1 bilhões (cerca de R$ 29 bilhões) para a iniciativa de dissuasão no Pacífico, o que inclui um novo alerta de mísseis e a arquitetura de detecção de ameaças. Além disso, o texto cita a defesa do território norte-americano de Guam -- ilha dos EUA na região --, e iniciativas multinacionais de compartilhamento de informações e treinamento.

