Sputnik - O envolvimento dos Estados Unidos no conflito na Ucrânia revelou as fraquezas da capacidade de sua base industrial de defesa de produzir uma quantidade adequada de munições, disse o subsecretário de Defesa para Políticas, Colin Kahl, nesta terça-feira (28).

"Acho que o conflito na Ucrânia mostrou que, francamente, nossa base industrial de defesa não estava no nível necessário para gerar munições", disse Kahl durante uma audiência do Comitê de Serviços Armados da Câmara.

De acordo com o subsecretário, os EUA estão investindo na reposição de seus próprios estoques. O Pentágono está confiante de que investimentos adequados foram feitos para contingências envolvendo Rússia, China, Coreia do Norte e Irã, disse Kahl.

Os EUA também estão investindo para garantir que possam fornecer à Ucrânia as munições de que precisam, acrescentou Kahl, que passou a afirmar que Washington não sabia se o Batalhão Azov (grupo terrorista proibido na Rússia) tinha acesso a armas norte-americanas enviadas para a Ucrânia.

Além disso, a autoridade se recusou a discutir em um ambiente não confidencial se há pessoal da CIA na Ucrânia fornecendo treinamento para os ucranianos.

Embora o presidente Joe Biden tenha dito repetidamente que os EUA vão continuar fornecendo à Ucrânia as armas necessárias "pelo tempo que for necessário", a mídia norte-americana publicou uma série de matérias contundentes nos últimos meses sobre o impacto que o conflito na Ucrânia teve na tensão do Capacidades de defesa dos EUA e da Europa. Um oficial não identificado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) teria afirmado que "todos agora estão suficientemente preocupados" com a continuação do conflito e os estoques de armas estariam ameaçando cair abaixo dos níveis exigidos para cumprir as obrigações de defesa da OTAN.

Enquanto isso, o ex-oficial de armas de combate e Estado-Maior do Exército dos EUA, David T. Pyne, disse à Sputnik, no mês passado, que a decisão de exportar um grande número de armas para a Ucrânia deixou as Forças Armadas dos EUA "com falta crítica de sistemas de armas importantes, incluindo mísseis, foguetes e munição que precisaria para travar uma guerra de grandes potências."

"Algumas dessas deficiências, particularmente em projéteis de artilharia, levarão quase meio século para serem corrigidas, mesmo que os EUA aumentem a produção de munição", alertou Pyne.

