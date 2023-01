Pentágono diz que apoiaria operação ucraniana para retomar a Crimeia

Apoie o 247

WASHINGTON, 20 de janeiro (Sputnik) – Os Estados Unidos consideram a Crimeia uma parte da Ucrânia e apoiariam uma operação de Kiev para recuperá-la, disse a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, nesta quinta-feira (19).



"Se eles [os ucranianos] decidirem conduzir uma operação dentro da Crimeia, eles estarão dentro de seus limites", disse Singh durante uma coletiva de imprensa. "Você viu os Estados Unidos estarem lá para a Ucrânia e este departamento [de Defesa] disse que estaremos com a Ucrânia pelo tempo que for necessário, o que inclui uma operação na Crimeia. Essa é uma parte soberana de seu país e eles têm todo o direito de tomar isso de volta".



Singh destacou que os Estados Unidos não ditam aos ucranianos como conduzir suas operações de defesa e cabe a Kiev tomar as decisões sobre suas operações e quando conduzi-las.



Mais cedo na quinta-feira, o The New York Times informou que o governo Biden está considerando fornecer à Ucrânia as armas necessárias para atingir a Península da Crimeia, uma área que provou ser instrumental para as operações da Rússia durante a operação militar especial em andamento.



A Crimeia se reunificou com a Rússia em 2014 após um referendo no qual mais de 96% dos eleitores da península foram a favor da reunificação. A Ucrânia ainda considera a Crimeia como parte de seu território, chamando-a de temporariamente ocupada.

