Pentágono diz que governo Biden entregou armas letais à Ucrânia "bem antes" da operação russa

Sputnik - O porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby, confirmou em declarações à Fox News que a administração Biden enviou armas letais à Ucrânia ainda antes do início da operação russa.

"O primeiro bilhão de dólares que o presidente confirmou à Ucrânia incluía assistência letal. E isso foi antes de Putin tomar sua decisão [...]", reconheceu.

Além disso, Kirby afirmou que os EUA têm efetuado treinamento de soldados ucranianos nos últimos oito anos.

"Os EUA, Canadá, Reino Unido e outros aliados realmente têm ajudado a treinar os ucranianos na liderança de pequenas unidades, comando e controle, manobras operacionais", afirmou Kirby.

Na segunda-feira (9), Kirby afirmou que a Secretaria da Defesa está analisando a melhor maneira de abastecer Kiev com insumos bélicos e prestar assistência militar.

No mesmo dia, Biden assinou uma lei que permite acordos de fornecimento de equipamentos militares para a Ucrânia e outros países do Leste Europeu, a fim de aumentar as transferências de armas em meio à operação militar especial da Rússia na nação vizinha.

