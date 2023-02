Pentágono: EUA discutirão o 'programa de balões de vigilância' chineses com parceiros em todo o mundo

Apoie o 247

ICL

247 – Os Estados Unidos planejam entrar em contato com aliados e parceiros em todo o mundo em relação ao suposto programa de balões de vigilância da China, disse nesta quarta-feira (8) o coordenador do Conselho de Segurança Nacional para Comunicações Estratégicas, John Kirby.



"Vamos entrar em contato com aliados e parceiros em todo o mundo que acreditamos que precisam saber mais sobre esse programa chinês de balões espiões", disse Kirby em uma coletiva de imprensa. Ele acrescentou que a Casa Branca teria mais a revelar no final do dia.

Casa Branca diz não acreditar que conflito com a China seja inevitável

John Kirby também expressou dúvidas de que um conflito com a China seja inevitável.



"Não acreditamos que o conflito seja inevitável e, francamente, não há razão para que isso aconteça", disse Kirby. (Com Sputnik).

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.