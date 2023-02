Pentágono: EUA fornecem bombas de longo alcance para a Ucrânia, mas Kiev decidirá se ataca a Crimeia

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, 3 de fevereiro (Sputnik) - Os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia bombas terrestres de pequeno diâmetro (GLSDB, na sigla em inglês) no recém-anunciado pacote de ajuda militar, mas Kiev decidirá se usará as armas para atingir a Crimeia, disse o porta-voz do Departamento de Defesa Brig. General Pat Ryder nesta sexta-feira (3).

"Como parte do pacote de assistência dos EUA, forneceremos bombas terrestres de pequeno diâmetro para a Ucrânia. Isso lhes dá um alcance mais longo e capacidade de tiros de longo alcance que os permitirá novamente conduzir operações em defesa de seu país e retomar seu território soberano em áreas ocupadas pela Rússia", disse Ryder durante uma coletiva de imprensa.

A Ucrânia decidirá quando e onde usará os GLSDBs, disse Ryder em resposta a uma pergunta questionando se intenção por trás do fornecimento de tais bombas era atingir a Crimeia.

"Não vou falar ou especular sobre possíveis operações futuras", acrescentou Ryder.

Novo pacote de ajuda militar dos EUA para a Ucrânia inclui foguetes de longo alcance

O mais recente pacote de assistência militar dos EUA para a Ucrânia inclui ainda foguetes de longo alcance, Ryder.



"O Departamento de Defesa anunciou hoje um novo pacote significativo de assistência de segurança para a Ucrânia", disse Ryder. "Isso inclui a autorização de uma assistência presidencial de segurança avaliada em até US$ 425 milhões, bem como US$ 1,75 bilhão em fundos da iniciativa de assistência à segurança da Ucrânia".



Ryder especificou que o anúncio de hoje "inclui capacidades críticas de defesa aérea para ajudar a Ucrânia a defender seu povo, bem como veículos de infantaria blindados e mais equipamentos que a Ucrânia está usando de forma tão eficaz, incluindo mísseis antitanque Javelins, munição de artilharia e foguetes convencionais e de longo alcance para o HIMARS fornecido pelos EUA".

Kremlin sobre mísseis de longo alcance dos EUA para Kiev: não se esqueça do que Putin disse em Volgogrado

Após a declaração do Pentágono sobre o fornecimento de mísseis de longo alcance a Kiev, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, lembrou que Washington não deve esquecer a declaração de quinta-feira (2) do presidente russo, Vladimir Putin, em Volgogrado.

Na ocasião, Putin disse que aqueles que esperam derrotar a Rússia no campo de batalha e arrastam os países europeus, incluindo a Alemanha, para uma nova guerra com a Rússia. Segundo o presidente, eles não entendem que "uma guerra moderna com a Rússia será completamente diferente para eles".

Putin enfatizou que a Rússia não enviou seus tanques para as fronteiras dos países ocidentais, mas Moscou "tem algo a responder, e o uso de veículos blindados não é o limite".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.