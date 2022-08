Pentágono ordena ao porta-aviões Ronald Reagan e aos navios de escolta que permaneçam perto de Taiwan

Apoie o 247

RT - O Secretário de Defesa dos EUA Lloyd Austin ordenou ao porta-aviões Ronald Reagan e aos navios de escolta que continuassem a acompanhar a situação no Estreito de Taiwan, disse quinta-feira o Coordenador de Comunicações Estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Os militares americanos realizarão patrulhas marítimas e aéreas "de rotina" na área nas próximas semanas, disse o oficial superior. "Tomaremos novas medidas para demonstrar o nosso empenho em garantir a segurança dos nossos aliados na região, incluindo o Japão", acrescentou ele.

Kirby condenou também o lançamento pela China de onze mísseis balísticos perto da ilha na quinta-feira. "As acções provocatórias de Pequim são uma escalada significativa nas suas tentativas de longa data de alterar o 'status quo'", disse ele, acrescentando que "espera-se que tais acções da China continuem nos próximos dias" e que Washington está preparada, "mas não procura uma crise".

As tensões entre Washington e Pequim aumentaram após a visita da Presidente da Câmara Nancy Pelosi a Taipé. A China disse que a viagem do funcionário norte-americano viola a soberania e a integridade territorial do país, e representa "uma grave violação" do princípio de uma só China.

