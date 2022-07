Pentágono perto de acordos de U$S 1,5 bi para fornecimento de armas aos países da UE

Apoie o 247

Sputnik - Os EUA estão perto de aprovar vendas de armas para os países da União Europeia (UE) avaliadas em quase U$S 1,5 bilhão (R$ 8,11 bilhões).

O Pentágono está próximo de anunciar dois novos contratos para fornecimento de armas para a Noruega e a Estônia. Juntos, os acordos somam cerca de US$ 1,5 bilhões (R$ 8,11 bilhões).

Estados Unidos aprovaram uma possível venda de mísseis avançados de médio alcance (AMRAAM) por US$ 950 milhões (R$ 5,13 bilhões) para a Noruega.

Para a Estônia, foi aprovada uma possível venda de até seis Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade M142 (Himars) por um custo estimado de US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões).

O governo de Joe Biden entregou hoje (15) a certificação necessária notificando o Congresso destas possíveis vendas, disse um comunicado do Pentágono.

A Noruega solicitou a compra de até 205 mísseis AMRAAM AIM-120 série D; até 60 mísseis AIM-120 C-8 ou D-series AMRAAM e quatro Seções de Orientação AIM-120D AMRAAM.

"Esta venda proposta apoiará as metas de política externa e os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos, melhorando a segurança de um aliado da OTAN [Organização do Tratado do Atlântico Norte] que é uma força importante para a estabilidade política e o progresso econômico na Europa", disse o governo norte-americano.

Em outro comunicado posterior, "o Departamento de Estado decidiu aprovar uma possível venda militar estrangeira ao governo da Estônia do Himars e equipamentos relacionados por um custo estimado de até US$ 500 milhões [R$ 2,7 bilhões]".

No início deste mês, o presidente Joe Biden autorizou um novo saque de US$ 400 milhões (2,16 bilhões) em assistência militar adicional à Ucrânia.

O Departamento de Defesa disse que o pacote de ajuda inclui quatro HIMARS, 1.000 munições de artilharia de 155 mm com maior capacidade de precisão, sistemas de contra-bateria e outros equipamentos.

Até agora, os Estados Unidos comprometeram 12 e entregaram oito sistemas Himars para a Ucrânia.

No início desta semana, o vice-enviado russo às Nações Unidas, Dmitry Polyansky, condenou o ataque à cidade de Novaya Kakhovka, na região de Kherson, realizado por forças ucranianas usando os foguetes norte-americanos.

