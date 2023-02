Pentágono viu objetos estranhos durante presidência de Trump, mas não informou a Casa Branca

O Departamento de Defesa dos EUA notificou ao The Wall Street Journal ter visto objetos desconhecidos em 2020 diferentes do recente balão chinês que sobrevoou os EUA edit

Sputnik - O Departamento de Defesa dos EUA notificou ao The Wall Street Journal ter visto objetos desconhecidos em 2020 diferentes do recente balão chinês que sobrevoou o país norte-americano.

Um pequeno círculo de oficiais de inteligência no Departamento de Defesa dos EUA monitorou durante a administração de Donald Trump (2017-2021) uma série de objetos misteriosos na atmosfera, mas os incidentes nunca foram relatados à Casa Branca na época, indicou na sexta-feira (17) o jornal norte-americano The Wall Street Journal (WSJ).

A informação, contada por ex-funcionários dos EUA, teria sido avaliada por analistas de inteligência do Departamento de Defesa em meados de 2020, mas não foi passada ao então presidente ou a seu gabinete por se desconhecer a natureza desses objetos.

Os objetos então monitorados na época eram menores do que o balão chinês abatido na costa da Carolina do Sul em 4 de fevereiro, e voaram a um nível muito mais baixo, escreve o WSJ.

Mark Esper, secretário de defesa em 2019 e 2020, disse à mídia que não se lembrava de ter sido informado sobre tais incidentes. Robert O'Brien, ex-assessor de segurança nacional disse ao Wall Street Journal que os recentes balões eram de natureza muito diferente dos avistamentos da era de Trump, de acordo com um briefing que ele havia acabado de receber do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional.

Em 2022, referiu o WSJ, o Pentágono criou sob instruções do Congresso o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios (AARO, na sigla em inglês), depois que aeronaves da Marinha dos EUA encontravam repetidamente misteriosos objetos voadores sobre a costa leste, às vezes durante meses, durante a presidência de Barack Obama (2009-2017).

Congressistas americanos estão agora tentando conseguir a aprovação de mais fundos para o AARO a fim de o deixar trabalhar mais efetivamente, acrescentou o WSJ.

