Pepe Mujica anuncia saída da vida política

247- O ex-presidente do Uruguai e atual senador, José Pepe Mujica, anunciou que terá que abandonar a vida política, por conta de uma doença imunológica crônica.

Pepe, que é uma das maiores referências da esquerda mundial, lamentou a decisão. "Eu amo a política e não queria ir, mas amo ainda mais a vida”, disse ele, como publicado no portal UOL.

O líder de esquerda declarou que irá cumprir até outubro e, na sequência, se aposentar. “Preciso administrar bem os minutos que me restam", disse.

Segundo a reportagem, ele acrescentou. "É claro que a política obriga a ter relações sociais e tenho que me cuidar, não posso ir de um lado para outro por causa da pandemia e isso seria algo ruim para um senador".

Mujica possui imensa contribuição às liberdades democráticas no Uruguai. Ele fez parte da guerrilha dos Tupamaros que lutava contra a ditadura militar no país - o que lhe rendeu 13 anos de prisão. A história deste difícil período é retratada no filme "Uma Noite de 12 anos".

Como presidente do Uruguai ele, que nunca abriu mão de seu fusquinha azul e a moradia no campo, promoveu ações importantes como adescriminalização do aborto e a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.