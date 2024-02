Pequim acusa EUA de vender armas a Taiwan e usar a ilha para conter a China

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik Brasil - Pequim apela a Washington que pare de armar Taiwan e ponha fim às provocações usando a ilha autogovernada para conter a China, disse o porta-voz do Ministério da Defesa da China, Zhang Xiaogang, nesta sexta-feira (23).

Ontem (22), o Departamento de Estado dos EUA aprovou uma possível venda de equipamentos de defesa de comunicações para Taiwan estimada em US$ 75 milhões (R$ 370,5 milhões), relatou a Agência de Cooperação de Segurança e Defesa (DSCA, na sigla em inglês) do Pentágono.

continua após o anúncio

"Instamos os EUA a respeitarem rigorosamente o princípio de Uma Só China e as disposições dos três comunicados conjuntos China-EUA, pararem as vendas de armas a Taiwan e os laços militares Washington-Taipé, pararem de armar Taiwan de qualquer maneira que seja e cessarem ações provocativas usando Taiwan para conter a China", disse Zhang em um comunicado divulgado pelo ministério.

A questão de Taiwan é a primeira "linha vermelha" nas relações entre China e EUA que não pode ser cruzada, enquanto armar a ilha é uma "aposta muito perigosa", acrescentou o porta-voz.

continua após o anúncio

"Nós nos opomos fortemente às vendas de armas dos EUA para Taiwan. Esta posição é firme e clara [...]. China tomará medidas resolutas e eficazes para proteger a soberania nacional e territorial", disse Zhang.

Taiwan é governada independentemente da China continental desde 1949. Pequim vê a ilha como a sua província, enquanto Taiwan afirma que é um país autônomo, mas não chega a declarar independência. O Consenso de 1992 se refere a uma reunião entre as delegações de Pequim e Taipé, durante a qual concordaram com o princípio de Uma Só China. Pequim se opõe a quaisquer contatos oficiais de Estados estrangeiros com Taipé e considera indiscutível a soberania chinesa sobre a ilha.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: