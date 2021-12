Pequim adverte que Lituânia será 'varrida da história' caso se desvie do princípio de Uma China

"A traição da Lituânia e sua posição no lado oposto da justiça não terminarão bem", disse o porta-voz chinês Zhao Lijian edit

As relações bilaterais entre a Lituânia e a China se deterioraram depois que Vilnius autorizou a abertura de um escritório de representação taiwanês na capital lituana.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, avaliou em coletiva de imprensa a recente abertura de um escritório de representação de Taiwan na Lituânia e afirmou que o país báltico enfrentará as consequências se continuar se desviando do princípio de Uma China.

Segundo Zhao, a Lituânia "se desviou completamente do compromisso político" assumido por Vilnius após o estabelecimento das relações diplomáticas entre ambos os países.

Por outro lado, defendeu a integridade e a soberania nacional da China como um ato de "justiça".

"A traição da Lituânia e sua posição no lado oposto da justiça não terminarão bem [...] Certas pessoas e forças na Lituânia insistem em lutar com os separatistas a favor da 'independência de Taiwan' e, posteriormente, serão varridas para a lixeira da história se caminharem até a escuridão", assegurou o porta-voz.

As relações bilaterais entre a China e a Lituânia se deterioraram depois que o país báltico autorizou, em julho, a abertura de um escritório de representação taiwanês em Vilnius, cuja inauguração ocorreu no dia 18 de novembro, motivando fortes críticas por parte de Pequim.

Ao contrário de outras missões diplomáticas taiwanesas na Europa e EUA, que se denominam "gabinetes de Taipé" para evitar uma referência direta à ilha, o gabinete em Vilnius leva o nome de Escritório de Representação Taiwanês na Lituânia.

