Pequim ameaça EUA com contramedidas após envio de 3 porta-aviões americanos ao mar do Sul da China

Com a tentativa norte-americana de mostrar suas forças e flexionar músculos na região através de suas capacidades de combate, Pequim adotou uma abordagem mais agressiva ao alertar sobre as contramedidas na região edit

Sputnik - O alerta surgiu depois de três porta-aviões da Marinha dos EUA, USS Ronald Reagan, o USS Theodore Roosevelt e o USS Nimitz, terem sido enviados ao oceano Pacífico pela primeira vez em três anos.

Por sua vez, a China também elevou a presença militar na região, respondendo rapidamente e alertando que "contramedidas" poderiam ser tomadas contra os EUA, segundo o portal News.com.au.

Com a tentativa norte-americana de mostrar suas forças e flexionar músculos na região através de suas capacidades de combate, Pequim adotou uma abordagem mais agressiva ao alertar sobre as contramedidas na região.

"Ao amontoar estes porta-aviões, os EUA estão tentando demonstrar para toda a região e até para o mundo que seguem sendo a força naval mais poderosa, pois podem entrar no mar do Sul da China e ameaçar as tropas chinesas nas ilhas Xisha e Nansha (Paracel e Spratly), para que possam seguir com sua política hegemônica", apontou o Global Times, citando Li Jie, especialista naval de Pequim.

Além disso, o especialista ressaltou que Pequim também pode demonstrar seu poder de fogo através de exercícios militares.

"A China possui armas assassinas de porta-aviões, como mísseis balísticos antinavio DF-21D e DF-26 [...] As forças naval e aérea da China expulsaram diversos navios de guerra norte-americanos que entraram ilegalmente nas águas territoriais chinesas no mar do Sul da China", citou.

Os desenvolvimentos ocorrem em um momento de crescente tensão entre Washington e Pequim no mar do Sul da China, além de questões envolvendo Taiwan e COVID-19.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.