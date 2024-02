Pequim diz que protegerá suas empresas em caso de novas sanções dos EUA

O canal CNBC relatou, citando membros do Congresso dos EUA, que Washington está considerando sanções contra empresas chinesas suspeitas de ajudar a Rússia no conflito na Ucrânia edit

Sputnik - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse na terça-feira que a China se opõe a sanções unilaterais e tomará medidas necessárias para proteger suas empresas, comentando sobre possíveis sanções dos EUA por suposta assistência à Rússia no conflito na Ucrânia.

"A China continuará a tomar medidas necessárias para proteger resolutamente os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas," disse Mao aos repórteres.

Em relação à crise na Ucrânia, a China sempre manteve uma posição objetiva e justa e está comprometida com a promoção da paz e das negociações, acrescentou o diplomata.

