Pequim diz que Rússia não precisa de apoio militar da China em operação na Ucrânia

Tass - A Rússia é capaz de lidar sozinha com a situação na Ucrânia e não precisa do apoio militar da China, anunciou nesta quinta-feira a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying.

"A Rússia é uma grande potência com poder. Não precisa do apoio da China ou de outros países", disse ela em um briefing, respondendo a uma pergunta correspondente de um jornalista ocidental.

O diplomata chinês observou que a posição de Pequim sobre essa questão difere da visão da liderança americana. "Não agiremos como os Estados Unidos, que fornecem um grande número de armas à Ucrânia", afirmou.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse em um discurso televisionado na manhã de quinta-feira que, em resposta a um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass, ele tomou a decisão de realizar uma operação militar especial para proteger as pessoas "que sofreram abusos e genocídio pelo regime de Kiev por oito anos." O líder russo ressaltou que Moscou não tem planos de ocupar territórios ucranianos.

Ao esclarecer os desdobramentos, o Ministério da Defesa da Rússia assegurou que as tropas russas não estão atacando cidades ucranianas, mas estão limitadas a atacar cirurgicamente e incapacitar a infraestrutura militar ucraniana. Não há nenhuma ameaça à população civil.

