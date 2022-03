Pequim pede que Washington pare de provocar 'discórdia' no mar do Sul da China

"Esperamos que os americanos parem (...) de mostrar força no mar do Sul da China e desempenhem um papel construtivo na manutenção da paz", disse o porta-voz da chancelaria chinesa edit

Sputnik Brasil - O Ministério das Relações Exteriores da China pediu para que os Estados Unidos parassem de provocar "discórdia" sobre a questão do mar do Sul da China.

Além disso, Pequim espera que Washington desempenhe um papel construtivo na manutenção da paz e da estabilidade na região.

"Esperamos que os americanos parem de provocar discórdia sobre a questão do mar do Sul da China, parem de mostrar força no mar do Sul da China e desempenhem um papel construtivo na manutenção da paz e da estabilidade na região", afirmou o porta-voz da chancelaria chinesa, Wang Wenbin.

Wenbin ressaltou que a implantação dos meios necessários de defesa nacional em seu território é "direito natural de um Estado soberano".

Além disso, ele ressaltou que, nos últimos anos, os EUA elevaram constantemente sua presença militar no mar do Sul da China, enviando navios de guerra e comprometendo a estabilidade na região.

Nos últimos anos, as relações entre as duas nações têm sido tensas devido a divergências sobre uma série de questões, incluindo o comércio, Hong Kong, Taiwan, Tibete, direitos humanos em Xinjiang, a disputa territorial no mar do Sul da China e a origem da pandemia de coronavírus.

