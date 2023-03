Pequim rebate novas sanções dos EUA: 'parem de abusar de desculpas para suprimir empresas da China'

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta sexta-feira (3), a China expressou "forte insatisfação" com a última ação dos Estados Unidos de sancionarem mais empresas chinesas.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, instou os EUA em uma coletiva de imprensa em Pequim a "parar de abusar de várias desculpas para suprimir irracionalmente as empresas chinesas", segundo a AP News.

Na quinta-feira (2), Washington colocou 37 entidades da China e da Rússia em uma lista negra citando potenciais riscos à segurança nacional.

Mao ainda afirmou que Pequim "protegeria firmemente os direitos legítimos" de suas empresas, mas não informou nenhuma indicação de possível retaliação.

O gigante asiático retaliou as restrições anteriores dos EUA criando sua própria lista de "entidades não confiáveis" de empresas estrangeiras que podem colocar em risco a soberania nacional, a segurança ou os interesses de desenvolvimento chineses.

A Lockheed Martin e a Raytheon foram adicionadas à lista restrita no mês passado depois de fornecerem armas a Taiwan. As empresas estão impedidas de importar mercadorias para a China ou fazer novos investimentos no país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.