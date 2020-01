Pequim volta a avisar à comunidade internacional que existe 'uma só China'

247 - "Esperamos e acreditamos que a comunidade internacional continuará aderindo ao princípio de Uma Só China, compreendendo e apoiando a causa justa do povo chinês de se opor às atividades separatistas pela 'independência de Taiwan' e de realizar a reunificação nacional", disse Geng Shuang, porta-voz da pasta, ao responder às perguntas sobre a situação diplomática relacionada a Taiwan no futuro.

Tsai Ing-wen, candidata do Partido Democrata Progressista (PDP), e seu companheiro de chapa, Lai Ching-te, venceram a eleição pela liderança em Taiwan no sábado, de acordo com a comissão eleitoral da ilha.

Geng disse que um porta-voz do Departamento do Comitê Central do Partido Comunista da China ligado aos assuntos de Taiwan e do Departamento dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado já divulgou um comunicado sobre o resultado.

A questão de Taiwan faz parte dos assuntos internos da China, disse Geng. informa a Xinhua.

Não importa o que aconteça em Taiwan, o fato de haver apenas uma só China no mundo e Taiwan ser parte da China não vai mudar, disse o porta-voz.

O governo chinês não mudará sua postura de seguir o princípio da Uma Só China e se opor à "independência de Taiwan", à "duas Chinas" e à "uma China, uma Taiwan", disse Geng, acrescentando que o consenso universal da comunidade internacional sobre a adesão ao princípio de Uma Só China também não mudará.