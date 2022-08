Perdão de empréstimo estudantil de Biden afeta milhões e levanta questões de inflação

Apoie o 247

WASHINGTON, (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira que o governo dos Estados Unidos perdoará 10 mil dólares em empréstimos estudantis para muitos graduados endividados, uma medida que pode aumentar o apoio a seus colegas democratas nas eleições parlamentares de novembro, mas também pode alimentar inflação.

O cancelamento da dívida liberará centenas de bilhões de dólares para novos gastos do consumidor que podem ser destinados à compra de casas, segundo economistas que disseram que isso adicionaria uma nova ruga à luta contra a inflação no país.

"Conseguir um diploma universitário ou certificado deve dar a cada pessoa nos Estados Unidos uma vantagem para garantir um futuro brilhante. Mas para muitas pessoas, a dívida de empréstimos estudantis impediu sua capacidade de alcançar seus sonhos - incluindo comprar uma casa, iniciar um negócio ou fornecer para sua família", disse o secretário de Educação, Miguel Cardona, em comunicado.

A Casa Branca disse que a "dívida cumulativa de empréstimos estudantis federais do país - US$ 1,6 trilhão e aumentando para mais de 45 milhões de tomadores - é um fardo significativo para a classe média americana".

Biden deveria falar sobre o assunto na quarta-feira na Casa Branca.

Muitos democratas pressionaram para que Biden perdoasse até US$ 50.000 por mutuário, mas aplaudiram sua ação.

Os republicanos, que buscam recuperar o controle do Congresso em novembro, se opõem à medida, argumentando que é injusta porque ajudará desproporcionalmente as pessoas que ganham mais.

"O socialismo de empréstimos estudantis do presidente Biden é um tapa na cara de todas as famílias que se sacrificaram para economizar para a faculdade, todos os graduados que pagaram suas dívidas e todos os americanos que escolheram uma determinada carreira ou se voluntariaram para servir em nossas Forças Armadas, a fim de evitar assumir dívidas", disse o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, na quarta-feira.

Os consumidores norte-americanos carregam uma enorme dívida de empréstimos estudantis de US$ 1,75 trilhão, a maior parte detida pelo governo federal, resultado de propinas universitárias substancialmente mais altas do que na maioria dos outros países ricos.

PAUSA PANDÊMICA, CONCESSÃO PELL

O governo de Biden estenderá uma pausa ligada à pandemia do COVID-19 no pagamento de empréstimos estudantis até o final do ano, perdoando US$ 10.000 em dívidas estudantis para mutuários cuja renda caia abaixo de US$ 125.000 por ano, ou US$ 250.000 para um casal, disse a Casa Branca . O perdão pode impactar 8 milhões de mutuários automaticamente, disse o Departamento de Educação, enquanto outros precisariam solicitar o perdão.

O governo também está perdoando até US$ 20.000 em dívidas para beneficiários de Pell Grants federais, cerca de 6 milhões de estudantes de famílias de baixa renda, e está propondo uma nova regra que protege parte da renda dos planos de pagamento e perdoa alguns saldos de empréstimos após 10 anos de pagamento. , disse o Departamento de Educação.

Cortar US$ 10.000 em dívida federal para cada aluno equivaleria a US$ 321 bilhões em empréstimos estudantis federais e eliminaria todo o saldo para 11,8 milhões de tomadores, ou 31% deles, mostra um estudo do Federal Reserve de Nova York.

Os saldos dos mutuários estão congelados desde o início do surto de COVID-19, sem a necessidade de pagamentos na maioria dos empréstimos estudantis federais desde março de 2020.

IMPACTO DA INFLAÇÃO

Um alto funcionário do governo Biden disse a repórteres que o plano de perdão de empréstimos estudantis pode beneficiar até 43 milhões de mutuários estudantis, cancelando completamente a dívida de cerca de 20 milhões.

Mas depois de 31 de dezembro, o governo voltará a exigir o pagamento dos empréstimos estudantis restantes que foram pausados ​​durante a pandemia do COVID 19. O funcionário disse que esse movimento compensaria quaisquer efeitos inflacionários do perdão. A retomada dos pagamentos pode até ter um efeito de amortecimento nos preços, disse o funcionário.

A visão da Casa Branca contrasta com a do ex-secretário do Tesouro Larry Summers, que disse no Twitter que o alívio da dívida “aumenta a demanda e aumenta a inflação. Ele também tenderá a ser inflacionário ao aumentar as mensalidades."

O economista-chefe de análise da Moody's, Mark Zandi, ficou do lado da Casa Branca, dizendo que a retomada de bilhões de dólares por mês em pagamentos de empréstimos estudantis "restringirá o crescimento e é desinflacionária".

