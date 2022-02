Perigo de guerra no Leste europeu: Putin e Biden conversam neste sábado por telefone

O pedido foi precedido por uma carta do lado norte-americano, onforma porta-voz do Krêmlin edit

Apoie o 247

ICL

MOSCOU, 12 de fevereiro, TASS - Os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos, Vladimir Putin e Joe Biden, planejam ter uma conversa por telefone neste sábado (12), disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"De fato, o lado dos EUA solicitou uma conversa com o presidente Putin, e as conversas dos dois presidentes estão planejadas para amanhã à noite", disse ele na sexta-feira, a crescentando que o pedido foi precedido por uma carta do lado americano.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, sugeriu a possibilidade de uma conversa por telefone na sexta-feira, acrescentando que não tinha nada a anunciar neste momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um alto funcionário do governo dos EUA confirmou à AFP que a conversa estava marcada para sábado.

"A Rússia propôs uma ligação na segunda-feira. Fizemos uma contraproposta para o sábado e eles aceitaram", informou a agência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A programação oficial do presidente dos EUA para o fim de semana não menciona as negociações russo-americanas, no entanto. A Casa Branca até agora não respondeu a um pedido de comentário da TASS.

A última vez que Putin e Biden conversaram por telefone foi no final do ano passado. Antes disso, no dia 7 de dezembro, eles fizeram uma videoconferência. A primeira reunião presencial de Putin e Biden como chefes de Estado ocorreu em Genebra em junho de 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: