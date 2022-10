Personalidades internacionais destacam que liderança do PCCh foi decisiva nas conquistas da China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Figuras internacionais afirmaram, em recente entrevista ao Grupo de Mídia da China, que a China alcançou conquistas notáveis de desenvolvimento na última década, que não poderiam ter sido obtidas sem a liderança do Partido Comunista da China (PCCh). A insistência da China no multilateralismo contribuiu para a estabilidade e o desenvolvimento do mundo.

O ex-vice-presidente do Parlamento português e membro do Comitê Central do Partido Comunista Português, António Filipe, disse que o PCCh conduziu o povo chinês à saída da pobreza. Filipe acredita que o presidente Xi Jinping sempre defendeu uma política externa aberta e aderiu ao multilateralismo e que não só promoveu o desenvolvimento da China, como também gerou um sentido positivo para a estabilidade e avanços do mundo.

O presidente do Partido Comunista Espanhol, José Luis Centella Gómez, destacou que se identifica com a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, proposta pelo presidente Xi Jinping como forma de erradicar a pobreza, eliminar o colonialismo e criar um futuro de paz e progresso para a humanidade em harmonia com a natureza.

