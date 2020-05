Personalidades lançam a Internacional Progressista para combater autoritarismo no planeta

247 - O movimento pró-democrático e pan-europeísta DiEM25 e o Instituto Sanders, dos Estados Unidos, lançaram nesta segunda-feira (11) a Internacional Progressista, uma frente comum para barrar o autoritarismo. A iniciativa reúne mais de 40 políticos e intelectuais de todos os continentes, entre eles Bernie Sanders, Noam Chomsky, Yanis Varoufakis, os brasileiros Fernando Haddad e o ex-chanceler Celso Amorim, além de outras personalidades como o ex-mandatário equatoriano Rafael Correa, o ex-vice-presidente boliviano Álvaro García Linera, a alemã Carola Rackete, capitã de embarcação e símbolo do resgate de migrantes no Mediterrâneo, além de outras personalidades.

O mote para a criação da frente foi dado por Sanders em artigo publicado no The Guardian em setembro de 2018. "Deve ficar claro agora que Donald Trump e o movimento de direita que o apóia não são um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos. Em todo o mundo, na Europa, na Rússia, no Oriente Médio, na Ásia e em outros lugares, estamos testemunhando movimentos liderados por demagogos que exploram medos, preconceitos e queixas das pessoas para alcançar e manter o poder", disse.

"Juntos, os governos do mundo devem se unir para acabar com o absurdo de empresas ricas e multinacionais mantenham mais de US$ 21 bilhões em contas bancárias offshore para evitar pagar sua parcela justa de impostos e exigir que seus respectivos governos imponham uma agenda de austeridade".

