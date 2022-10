Perspectivas para eleições de meio de mandato desanimam Casa Branca de Biden

Casa Branca está preocupada que os democratas possam perder o controle de ambas as câmaras do Congresso norte-americano edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - A Casa Branca viu diminuir seu otimismo anterior sobre as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, e agora está preocupada que os democratas possam perder o controle de ambas as câmaras do Congresso norte-americano, dizem funcionários do governo.

Pesquisas recentes mostraram que os democratas, que já tiveram uma vantagem confortável em algumas corridas para o Senado, estão no fio da navalha, e as eleições para o Senado, que foram consideradas disputas entre os dois partidos, agora se inclinam para o lado republicano, à medida em que persiste a inflação alta no país.

A Câmara dos Deputados, que Biden e alguns aliados e conselheiros previram que os democratas poderiam manter no início deste ano, está decididamente balançando para os republicanos, dizem analistas de pesquisas, incluindo o FiveThirtyEight.

Perder o controle de uma ou ambas as casas do Congresso moldará profundamente os próximos dois anos da presidência de Joe Biden, com a expectativa de que os republicanos bloqueiem projetos de lei sobre licença familiar, aborto, policiamento e outras prioridades de Biden enquanto pressionam novas leis para conter a imigração e os gastos, usando o teto da dívida como alavancagem.

Biden previu em maio que seus colegas democratas teriam ganhos tanto na Câmara quanto no Senado, mas reconheceu na semana passada que a corrida ficou mais apertada. "Está indo e voltando com eles à frente, nós à frente, eles à frente", disse Biden, acrescentando que as pesquisas estavam "espalhadas para todos os lados", e que ele achava que elas apontariam para os democratas mais uma vez antes das eleições do dia 8 de novembro.

A Casa Branca, embora realista, aderiu publicamente a essa mensagem de esperança.

"O presidente e seus conselheiros sentem que temos uma forte chance de manter ambas as câmaras e estão focados em fazer todo o possível para capitalizar o quanto os republicanos estão jogando em nossas mãos - inclusive dizendo que sua principal prioridade é piorar a inflação com isenção de impostos para os ricos", disse um conselheiro de Biden em resposta à reportagem da Reuters.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.