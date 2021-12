Peru alerta sobre rápido aumento de casos da Ômicron

Apoie o 247

(Xinhua) - O Peru alertou sobre um rápido aumento nos casos de COVID-19 causados pela variante Ômicron depois de registrar 35 casos nas últimas 36 horas, disse o ministro da Saúde peruano, Hernando Cevallos, na quinta-feira.

A Ômicron se espalhou por 16 dos 43 distritos da Área Metropolitana de Lima, e as pessoas infectadas têm entre nove e 77 anos.

O ministro também alertou que a variante pode se espalhar para outras partes do país.

O Peru notificou um total de 47 casos da Ômicron, com os primeiros quatro casos detectados no domingo.

Na quarta-feira, o Conselho de Ministros peruano aprovou a prorrogação do estado emergencial de COVID-19 até 31 de janeiro do próximo ano, e concordou com medidas e restrições para conter a propagação da variante Ômicron, incluindo a imposição de um toque de recolher noturno para comemorações de ano novo e a proibição do consumo de alimentos e bebidas em praias durante as festividades.

