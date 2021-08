Peru: após crise, Pedro Castillo tem gabinete aprovado pelo Congresso

TeleSur - O Congresso peruano concedeu nesta sexta-feira o voto de confiança ao Gabinete de Ministros do presidente Pedro Castillo, apresentado pelo primeiro-ministro Guido Bellido Ugarte, após amplo debate dos legisladores.

O novo gabinete de ministros foi aprovado com 73 votos a favor, 50 contra e nenhuma abstenção. De acordo com a lei peruana, o governo Castillo exigia a metade mais um do número total de parlamentares, ou seja, 66 dos 130 legisladores.

Um comunicado de imprensa do Congresso do Peru afirma que “anteriormente o chefe da Presidência do Conselho de Ministros definiu a política geral do governo e as principais medidas que sua administração requer e solicitou a questão da confiança à Representação Nacional”.

Na sequência da decisão dos legisladores, a Presidência do Conselho de Ministros publicou uma mensagem na sua conta do Twitter agradecendo o voto de confiança. “Saudamos o Congresso por nos ajudar a promover o progresso, a justiça e a equidade que o país exige, ainda mais em tempos de pandemia”, disse.

O debate durou dois dias, em um intercâmbio no qual participaram representantes dos diferentes blocos que compõem o Congresso.

Bellido respondeu às perguntas dos parlamentares em conjunto com os ministros da Economia, Saúde, Educação, Relações Exteriores e Pastas de Comércio Exterior.

