Peru: Em pesquisa do 2º turno, Castillo abre 15 pontos de vantagem sobre Keiko Fujimori

Candidato do Perú Libre concentra votos no interior do país, enquanto direitista do Força Popular lidera apenas em Lima, capital peruana edit

247 - O candidato do Perú Libre, Pedro Castillo, representante da esquerda, aparece com quinze pontos percentuais à frente da filha do ex-ditador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, em pesquisa divulgada nesta quinta-feira (22/04) sobre o segundo turno da eleição presidencial no país que acontece em junho, informa o Opera Mundi.

De acordo com o levantamento da empresa Datum, Castillo obtém 41% das intenções de voto, contra 26% da direitista do partido Força Popular. Vitorioso no primeiro turno, candidato do Perú Libre aparece em primeiro em quatro regiões do país. Já Keiko Fujimori leva apenas em Lima, capital peruana, com 34% dos votos.

Castillo também aparece à frente entre homens (43% x 37%) e mulheres (37% x 24%) e perde para Keiko na categoria socioeconômica AB, com 44% x 22%.

Das 1.205 pessoas entrevistadas no levantamento, 51% afirmam já ter o voto decidido, enquanto 32% ainda estão em aberto. Votos branco e nulos aparecem com 15%, e não sabem, com 18%.

A margem de erro da pesquisa é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa aponta também as principais razões elencadas pelos eleitores para votarem em seus candidatos. Castillo, por exemplo, "representa a mudança que o país precisa" para 16% de seus eleitores entrevistados. Keiko Fujimori está como "a menos pior", segundo 24% de seus eleitores entrevistados.

Em uma outra pesquisa divulgada pelo Instituto Ipsos no domingo (18/04) a diferença entre os candidatos era de 11 pontos, com Castillo também liderando, com 42% dos votos, informa o Opera Mundi.

