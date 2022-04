Peru impõe toque de recolher para impedir protestos contra aumento dos combustíveis

De acordo com o presidente Pedro Castillo, a medida visa "proteger os direitos fundamentais de todas as pessoas" edit

Reuters - O presidente do Peru, Pedro Castillo, impôs um toque de recolher na capital Lima, nesta terça-feira, proibindo as pessoas de deixar suas casas na tentativa de conter protestos contra o aumento dos custos de combustíveis e fertilizantes que se espalharam por todo o país.

"O gabinete concordou em declarar a proibição da mobilidade dos cidadãos das 2h às 23h59 de terça-feira, 5 de abril, para proteger os direitos fundamentais de todas as pessoas", disse Castillo em um discurso transmitido em todo o país pouco antes da meia-noite.

Na segunda-feira, uma onda de protestos contra o aumento dos preços dos combustíveis e fertilizantes, desencadeado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, continuou pela segunda semana, enquanto o governo busca reduzir os preços.

Os protestos representam uma dura realidade para a Presidência turbulenta do esquerdista Castillo, um ex-agricultor e professor que venceu as eleições no ano passado com o apoio esmagador da população rural pobre.

Mas seu apoio diminuiu rapidamente, mesmo nas regiões rurais, e gira em torno de 25% em todo o país atualmente. Em seus oito meses no cargo, Castillo sobreviveu a duas tentativas de impeachment e precisou trocar um número sem precedentes de membros no ministério.

Os protestos se tornaram cada vez mais violentos e pelo menos quatro pessoas foram mortas, disse o governo.

Na segunda-feira, manifestantes queimaram praças de pedágio e entraram em confronto com a polícia perto da cidade de Ica, no sul.

"Isto não está acontecendo apenas aqui, está em todo o Peru", disse um manifestante em Ica, que não quis ser identificado.

