Peskov nega que Exército russo tenha utilizado bombas de fragmentação: "farsa"

As tropas russas “não atacam instalações civis ou áreas residenciais”, acrescentou o porta-voz do Kremlin edit

Apoie o 247

ICL

247, com RT - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou categoricamente as acusações ucranianas de que Moscou teria utilizado bombas de fragmentação e armas termobáricas, que são banidas por convenções internacionais. Peskov classificou tais alegações como “farsas”.

A ONG pelos Direitos Humanos Anistia Internacional sustenta que houve o uso de bombas de fragmentação, e busca uma investigação por "crime de guerra". Uma escola em Okhtyrka, no nordeste da Ucrânia, teria sido o alvo. "O ataque parece ter sido lançado pelo Exército russo", diz a Anistia.

>>> Prédio residencial em Kiev é atingido por míssil. Veja o momento do impacto. Cenas fortes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As tropas russas “não atacam instalações civis ou áreas residenciais”, rebateu Peskov, reiterando declarações anteriores nesse sentido do Ministério da Defesa russo.

>>> República Popular de Donetsk: prédio residencial é alvo de bombardeios ucranianos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou continua a reconhecer Volodymyr Zelensky como o presidente legítimo da Ucrânia, Peskov confirmou aos jornalistas. O líder ucraniano “poderia ordenar que as tropas deponham as armas e não haveria baixas”, sugeriu.

Questionado sobre o status pós-invasão da Ucrânia e o que a Rússia espera da futura eleição, Peskov disse que a questão não tem nada a ver com o governo russo.



“O Kremlin não pode desempenhar um papel na realização de eleições na Ucrânia. É um país estrangeiro”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: