Pesquisa diz que, para dois terços dos eleitores dos EUA, Biden é velho demais para um segundo mandato

Agência Sputnik - Dois terços dos eleitores americanos agora acreditam que o presidente Joe Biden é velho demais para servir mais quatro anos na Casa Branca, um dramático aumento em relação ao número de um ano atrás, conforme relatado por uma pesquisa nacional da Universidade Quinnipiac com eleitores registrados.

"Os eleitores, em uma proporção de 67% - 31%, pensam que o presidente Joe Biden é velho demais para servir efetivamente mais um mandato de 4 anos como presidente, em comparação com 68% - 28% na pesquisa da Universidade Quinnipiac de setembro de 2023", relatou a organização na quarta-feira.

Por outro lado, os eleitores, em uma proporção de 57% a 41%, acham que o ex-presidente Donald Trump não é velho demais para servir efetivamente mais um mandato de 4 anos na Casa Branca, em comparação com 63% - 34% em setembro, disse a Quinnipiac.

"Os eleitores foram questionados se Biden e Trump têm aptidão física e mental para servir a um segundo mandato presidencial. Aptidão física: Biden: 35% dizem que sim, 62% dizem que não; Trump: 60% dizem que sim, 37% dizem que não. Aptidão mental: Biden: 34% dizem que sim, 64% dizem que não; Trump: 48% dizem que sim, 51% dizem que não", disse a Quinnipiac.

No entanto, em uma possível disputa presidencial geral em 2024, Biden mantém uma pequena vantagem sobre Trump, com 49% dos eleitores registrados apoiando Biden e 45%, descobriram os pesquisadores.

