Pesquisa mostra Bloomberg em 2º lugar, atrás de Sanders e à frente de Biden na corrida democrata

247 - Michael Bloomberg, que entrou tardiamente na corrida presidencial dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, apareceu no segundo lugar, a frente de Joe Biden, que gfá foi considerado favorito, de acordo com uma pesquisa nacional Reuters/Ipsos divulgada na terça-feira (18), e que mostrou Bernie Sanders ampliando sua liderança entre os pleiteantes à nomeação democrata.

A pesquisa realizada entre a última sexta-feira e segunda-feira mostrou que 25% dos democratas registrados e independentes votariam em Sanders, de 78 anos, um liberal efusivo que venceu as primárias do Estado de New Hampshire na semana passada. O apoio ao senador de Vermont cresceu 5 pontos na última semana, o maior salto de um candidato em uma semana já registrado nesta corrida.

Bloomberg, também de 78 anos, um magnata da imprensa bilionário e ex-prefeito de Nova York, foi apoiado por 17% dos consultados, informa a agência Reuters.

Bloomberg passou à frente de Biden, 77, ex-vice-presidente de Barack Obama, e que por muito tempo liderou as pesquisas nacionais de opinião entre os democratas que querem enfrentar o presidente republicano Donald Trump na eleição presidencial de 3 de novembro. Biden aparece com 13%.