Pesquisa mostra Joe Biden 8 pontos à frente de Donald Trump

Pesquisa realizada pela consultora Selzer & Company é a primeira depois das convenções dos dois grandes partidos estadunidenses. Entre as mulheres, vantagem chega a ser de 22 pontos edit

Revista Fórum - A corrida presidencial nos Estados Unidos ainda não está decidida, mas cada pesquisa parece dar uma mudança de ares na disputa.

A desta quarta-feira (2), divulgada pela consultora Selzer & Company, deu novo ar para o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, que recupera certa vantagem na liderança, com 49% das intenções, contra 41% do atual presidente Donald Trump.

Antes desta nova sondagem, a tendência parecia favorecer o candidato à reeleição, que vinha diminuindo a distância com relação ao adversário. Na pesquisa da CNN divulgada em meados de agosto, Trump aparecia com 46%, após um crescimento de 5%. Biden teve queda também de 5% e continuou liderando, mas com 51%, e dentro da margem de erro (de 4%), o que configurava um empate técnico.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.