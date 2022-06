Pesquisa mostra que 83% dos entrevistados estão pessimistas em relação à economia dos EUA

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Segundo a imprensa norte-americana, o preço médio da gasolina nos EUA subiu pela sétima semana consecutiva, atingindo um recorde histórico, o que prejudicou ainda mais a confiança dos cidadãos na economia. As últimas pesquisas mostram que a maioria da população está pessimista e decepcionada com a inflação e a polarização política.

Segundo uma pesquisa realizada pelo The Wall Street Journal e o Centro Nacional de Pesquisa de Opinião (NORC, sigla em inglês), 83% dos entrevistados disseram que a situação da economia atual está ruim ou não tão boa. Mais de um terço dos entrevistados estão completamente insatisfeitos com sua situação financeira, a maior taxa desde o início da pesquisa em 1972. Ao mesmo tempo, 46% dos entrevistados acreditaram que é "quase impossível" melhorar seus padrões de vida no futuro, enquanto apenas 27% dos entrevistados consideram que é "muito provável" melhorar.

A pesquisa também mostra que o pessimismo do povo foi além do nível econômico, estendendo-se a questões como a divisão dos partidos e a unidade nacional. Cerca de 86% dos entrevistados disseram que os norte-americanos estão amplamente divididos sobre os valores mais importantes. Mais da metade dos entrevistados acredita que essa divisão vai piorar em cinco anos. Além disso, cerca de três quintos dos entrevistados estão pessimistas sobre a capacidade da maioria das pessoas de alcançar o "sonho americano”.

