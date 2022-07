Pesquisa mostra que as atitudes em relação aos refugiados ucranianos mudaram

Apoie o 247

RT - O número de tchecos que apoiam a decisão do governo de aceitar refugiados ucranianos caiu de 70% no início de abril para 58% em meados de junho, segundo dados divulgados pelo instituto de pesquisas tcheco STEM. O número de refugiados que permanecem no país cresceu de 200.000 para 300.000 no mesmo período.

Muitos ucranianos fugiram para o exterior depois que a Rússia lançou uma campanha militar no final de fevereiro.

Dos entrevistados em abril, 53% disseram que estavam prontos para ajudar os ucranianos e lidar com uma queda em seus próprios padrões de vida por um “período de tempo necessário”. Isso caiu para 40% em meados de junho.

“A importância da guerra na Ucrânia no debate social está diminuindo, e a urgência de questões relacionadas à migração e problemas não resolvidos de longa data da República Tcheca (que a guerra frequentemente destaca) está crescendo”, escreveu o STEM em seu relatório.

A empresa observou que as preocupações com o aumento dos preços, migração e “incerteza significativa sobre o futuro” são predominantes no sentimento público.

No mês passado, o Senado, a câmara alta do parlamento tcheco, reforçou as regras para que refugiados ucranianos tenham acesso a moradia gratuita e pagamentos de assistência social. A medida visava combater o que a mídia tcheca chamou de “turismo de benefícios”.

