Pesquisa mostra que quase 60% dos turcos podem votar no candidato presidencial da oposição

(Sputnik) - Mais de 56% dos turcos estão prontos para apoiar Kemal Kilicdaroglu, o único candidato presidencial da oposição Aliança do Povo, nas próximas eleições gerais, disse uma pesquisa da ORC na terça-feira.



Na segunda-feira, o líder do Partido Republicano do Povo, Kilicdaroglu, foi declarado o único candidato da Aliança do Povo nas eleições gerais na Turquia marcadas para 14 de maio. A aliança disse que os líderes dos partidos do conjunto, bem como os prefeitos de Istambul e Ancara, seriam nomeados vice-presidentes no caso de sua vitória.



A pesquisa mostrou que 56,8% dos entrevistados escolheriam Kilicdaroglu, enquanto 43,2% disseram que prefeririam reeleger o atual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



A pesquisa foi realizada de 4 a 6 de março e ouviu 1.850 pessoas.

