Pesquisas indicam provável 2º turno entre Macron e Le Pen na disputa pela presidência da França

Michele de Mello, Brasil de Fato - Faltando duas semanas para as eleições presidenciais, as últimas pesquisas de opinião indicam um provável segundo turno entre o atual presidente Emmanuel Macron (República em Marcha) e a deputada de extrema-direita, Marine Le Pen (Reagrupação Nacional). No dia 10 de abril, 12 candidatos irão disputar o primeiro turno, caso nenhum obtenha a maioria absoluta, o segundo turno ocorrerá no dia 24 de abril.

O atual chefe de Estado possui 28,5% da preferência do eleitorado, enquanto Le Pen subiu para 18,5%, de acordo com o levantamento feito pela empresa Ipsos-Sopra.

Já a pesquisa realizada pelo Instituto Francês de Opinião Pública (IFOP), Macron teria 28% de intenções de voto, enquanto Le Pen possui 20,5% da preferência.

Nas últimas eleições, em 2017, a polarização já ficou entre o partido República em Marcha e Reagrupação Nacional, com Macron saindo vitorioso no segundo turno com 66% dos votos. Agora o mandatário tenta aumentar sua popularidade sendo mediador das relações entre a União Europeia e a Rússia, durante o conflito com a Ucrânia.

O líder do partido de esquerda França Insubmissa, Jean-Luc Melenchon, seria o terceiro colocado, com cerca de 14% em ambas pesquisas divulgadas, ultrapassando o ultra-conservador Éric Zemmour, do partido Reconquista, com 11% da preferência.

Para chegar ao segundo turno, a esquerda tenta convencer os indecisos, apoiando-se na campanha do "voto útil" tendo como opção Melenchon. Pelo campo progressista ainda disputam outros três candidatos: o ecologista Yannick Jadot (Aliança Verde) com cerca de 6% das intenções de voto, o deputado comunista Fabien Roussel (PCF) com 5% e a socialista Anne Hidalgo (Partido Socialista), atual prefeita de Paris, com menos de 2% da preferência.

Zemmour, Mélenchon, Jadot e Roussel realizaram comícios neste domingo, em campanha para tentar garantir uma vaga no segundo turno.

Na França o voto é facultativo e cerca de 49 milhões de pessoas estão aptas a votar. A posse do novo presidente está prevista para 13 de maio.

* Com informação de Prensa Latina, Le Figaro e France 24

