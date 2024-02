Pessoas são atingidas por tiros em Kansas, diz polícia dos EUA

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - Várias pessoas foram atingidas por tiros em Kansas City, Missouri, nesta quarta-feira (14), nas proximidades da Union Station, onde estava ocorrendo o desfile e a comemoração da vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl, segundo a polícia.

O estado das vítimas não foi esclarecido de imediato. Duas pessoas armadas foram levadas sob custódia, segundo a polícia.

continua após o anúncio

Citando as autoridades, a estação de televisão local KSHB 41 relatou 10 vítimas no incidente, incluindo várias crianças, mas não ficou imediatamente claro se todas elas sofreram ferimentos a bala ou outros ferimentos.

"Tiros foram disparados a oeste da Union Station, perto da garagem, e várias pessoas foram atingidas", disse a polícia de Kansas City na plataforma de mídia social X. "Levamos duas pessoas armadas sob custódia para mais investigações."

continua após o anúncio

Vídeos de testemunhas oculares publicados em plataformas de mídia social mostraram uma situação caótica do lado de fora da estação de trem, com dezenas de policiais uniformizados, com armas sacadas, correndo para dentro do prédio, enquanto muitas pessoas fugiam na direção oposta.

A Union Station, um edifício Beaux Arts de 109 anos que já serviu como um centro ferroviário dos EUA para o tráfego de passageiros e cargas, abriga hoje um museu e atrações para visitantes.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: